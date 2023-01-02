On numara hastane Portekiz’de herkese burayı anlatıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023'e Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek girdi. Bakan Koca hastane çıkışında sürpriz bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.Portekiz'in başkenti Lizbon'dan yaşayan gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen, Bakan Koca'ya "Size, bu hastaneleri yapan herkese ne kadar dua etsem azdır. Portekiz'de herkese bu hastaneyi anlatıyorum. Doktorlara "Çam ve Sakura Hastanesi'ni bilirmisiniz?" diyorum. 'Harika' diyorlar. Kan değerlerim düştüğü için buraya geldim. On numara hastane" diyerek sarıldı. Bakan Koca, " Sizin için yapabileceğimiz başka bir şey var mı?" diye sordu. Bakan Koca, hatıra fotoğrafı çektirme isteyen Seymen'i kırmadı.Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir'i ziyaret eden Bakan Koca anneyi çiçekle tebrik etti. Bakan Koca "Türkiye Yüzyılı'nın da ilk bebeği. Bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek bu bebekler. İnsanlığa hayırlı olsun" dedi.Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra 07.00'ye kadar Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar şehir hastaneleri ile Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanelerinin acil servislerini dolaştı, sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik etti.Sağlıkta altyapı yatırımları Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapan Türkiye, bu alandaki aksaklıkları da jet hızıyla çözecek düzenlemeler yaptı. Sağlık Bakanlığı ilaç temininde son dönem yaşanan zorlukları yerinde müdahalelerle ortadan kaldırdı. MHRS randevu sistemiyle ilgili sorunlar da aşıldı. Sağlıkçiların özlük haklarını iyileştirmek "Beyaz Reform" devreye alındı.ANKARA