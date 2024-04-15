On Numara sonuçları 15 Nisan Pazartesi! Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Haftanın ilk çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak olup kazandıran rakamlar bir bir ekrana yansıtılacak. Ardında 288,5 Bin TL'lik ikramiyenin gizli olduğu On Numara çekiliş sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 15 Nisan On Numara sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?
15 NİSAN 2024 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Haftanın ilk On Numara çekilişi, 15 Nisan 2024 Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
On Numara çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI
ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.