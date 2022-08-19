On Numara sonuçları 19 Ağustos 2022: On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ile Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Bugün belli olacak sonuçlar ardından büyük ikramiyenin anahtarı 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenler için ortaya çıkacak. millipiyangoonline.com üzerinden yürüyen süreçte MPİ bilet sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. On Numara çekiliş sonuçları sorgulama için bilet sahipleri harekete geçti. İşte, 19 Ağustos On Numara sonuçları…
ON NUMARA SONUÇLARI 19 AĞUSTOS
On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara açıklandığında haberimizde olacak.
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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.