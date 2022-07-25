On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. On Numara sonuçları 25 Temmuz bugün için geri sayımı başlattı. 22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen biletin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara çekiliş sonuçları sorgulama sayfası bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. MP TV canlı yayın ile noter huzurunda çekilen 22 kazandıran numara bir bir belli oluyor. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara şöyle:
On Numara 25 Temmuz çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.