On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucuna göre; kazandıran numaralar açıklanacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemleri yapıyorlar. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.