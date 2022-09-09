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Giriş Tarihi: 9.9.2022 18:58

On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango tarafından On Numara sonuçları son dakika duyuruluyor. Kazandıran rakamlar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Haftanın belli günlerinde gerçekleştirilen çekilişi takip edenler 9 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 9 Eylül tarihli çekiliş saatler 20.00'ı gösterdiğinde çekilecek. İşte 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detayları

On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri düzenlenen On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonucuna göre; kazandıran numaralar açıklanacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler On Numara çekiliş sonuçları bilet sorgulama işlemleri yapıyorlar. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımıda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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On Numara sonuçları açıklandı mı? 9 Eylül 2022 MPİ On Numara çekiliş sonuçları sorgula
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