On Numara sonuçları açıklanıyor! 14 Ekim 2022 On Numara çekiliş sonuçları MPİ sorgulama ekranında!

On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Kazandıran rakamlar canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Haftanın belli günlerinde gerçekleştirilen çekilişi takip edenler 14 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 14 Ekim tarihli çekiliş saatler 20.00'ı gösterdiğinde çekilecek. İşte detaylar…
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
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Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımıda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...