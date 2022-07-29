On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online 29 Temmuz 2022 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. İkramiye tutarının kendilerine isabet etmesini isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV üzerinden canlı takip edebilmesi mümkün. Peki 29 Temmuz 2022 On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. On Numara çekilişi, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
Haftanın ilk günü On Numara çekilişi saat 20:00'de yapıldı! Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.
Kazandıran numaralar; 1-6-7-8-9-12-20-24-29-33-45-47-50-53-56-62-65-66-69-73-75-79 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmadı ve 218 bin TL devretti.
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.