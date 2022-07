On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online 29 Temmuz 2022 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. İkramiye tutarının kendilerine isabet etmesini isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV üzerinden canlı takip edebilmesi mümkün. Peki 29 Temmuz 2022 On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı