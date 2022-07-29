On Numara sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango Online 29 Temmuz 2022 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

On Numara'nın büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılıyor. On Numara çekilişi, 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.

25 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın ilk günü On Numara çekilişi saat 20:00'de yapıldı! Çekiliş ise millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarıldı.

Kazandıran numaralar; 1-6-7-8-9-12-20-24-29-33-45-47-50-53-56-62-65-66-69-73-75-79 oldu. Açıklanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmadı ve 218 bin TL devretti.