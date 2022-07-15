Haberler Yaşam Haberleri ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLDU! MPİ 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 15.7.2022 20:09 Son Güncelleme: 15.7.2022 20:10

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLDU! MPİ 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara sonuçları bugün sorgulamasıyla şans oyunu severlerin gündemindeki yerini aldı. 22 şanslı numaradan 10 tanesini bilen biletin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara sonuçları sorgulama sayfası bugün bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. MP TV ile canlı olarak noter huzurunda çekilen kazandıran numaralar bir bir belli oluyor. Peki, On Numara sonuçları 15 Temmuz 2022 ne zaman açıklanacak? İşte Milli Piyango Online ile MPİ bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLDU! MPİ 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları bugün belli oluyor. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar büyük ikramiyeyi işaret ediyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. Peki, On Numara sonuçları 15 Temmuz ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN

On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara şöyle:

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

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ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLDU! MPİ 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
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