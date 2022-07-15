ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLDU! MPİ 15 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları bugün belli oluyor. Haftada iki gün gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar büyük ikramiyeyi işaret ediyor. Milli Piyango Online üzerinden MP TV canlı yayını ile yapılan çekiliş anbean takip edilebiliyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı bugünün en çok ziyaret edilen sayfaları arasında. Peki, On Numara sonuçları 15 Temmuz ne zaman açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı…
ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN
On Numara çekiliş sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. 22 şanslı numara şöyle:
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SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...