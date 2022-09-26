Haberler Yaşam Haberleri On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama
Giriş Tarihi: 26.9.2022 19:51 Son Güncelleme: 26.9.2022 20:10

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

On Numara sonuçları” her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında yapılan çekilişle belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. MP TV canlı çekilişinde belirlenen 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango Online ya da MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak oynayanlar şanslı numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek “26 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler.

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaralarla belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "26 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soru üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (26 EYLÜL)

26 Eylül On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Eylül On Numara sonuçları

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA