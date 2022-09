On Numara sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 26 Eylül On Numara sonuçları AÇIKLANDI! - MPİ büyük ikramiye sorgulama

22 kazandıran numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye sahibi olduğu ve her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaralarla belirlenen "On Numara sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek "26 Eylül On Numara sonuçları açıklandı mı?" şeklindeki soru üzerinden araştırmayı sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (26 EYLÜL)

26 Eylül On Numara sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;