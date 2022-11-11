Haberler Yaşam Haberleri On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 11.11.2022 19:16 Son Güncelleme: 11.11.2022 19:16

On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Cuma günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı “On Numara sonuçları” bugün bir kez daha yapılan MP TV canlı çekilişiyle belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla katılanlar yoğun olarak On Numara Sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. MPİ ile 11 Kasım On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve günün şanslı numaraları.

On Numara Sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango İdaresi ile 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

"On Numara sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Büyük ikramiye kazanmak isteyerek Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduran şans oyunu severler On Numara Sonuçları sorgulama yapmak amacıyla 11 Kasım On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

11 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango Online ile 11 Kasım On Numara sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;


Milli Piyango Online 11 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;

  • İkramiye havuzunun %19'u dördüncü kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %20'si beşinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %28'i altıncı kategori kazananlarına;
  • İkramiye Dağıtım Oranı, Türkiye Varlık Fonu'nunu bilgilendirerek, Sisal Şans tarafından hedeflenen ikramiye oranının tutturulabilmesi amacıyla düşürülebilir veya maksimum %70'e kadar arttırılabilir.
  • İkramiye havuzunun kazanan kategorilere dağılımı uygun şekilde düzenlenir.
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