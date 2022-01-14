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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Onca hayvanı öldürecek misin

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Onca hayvanı öldürecek misin

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, seçim öncesi, “Modern bir hayvan barınağı yapacağım” dedi ama yapmadı. Şimdi bin hayvanın barındığı barınağı yıkmak istiyor

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa'da 16 yıldan beri sokak hayvanlarına hizmet veren ve an itibari yasaklı ırklar da dâhil olmak üzere 600 köpek ve 400 kedinin barındığı "Sevgi hayvan barınağını" tahliye etmek için tebligat gönderdi. Barınağın ruhsatsız olduğunu belirten Türkyılmaz, hayvan severleri de arkasına almak için "Hayvanlara eziyet ediliyor" yalanını uydurdu. Mudanyalılara 100'e yakın seçim vaadinde bulunan ancak geride kalan 7 yılda tek birini dahi yerine getiremeyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, verdiği modern hayvan barınağı sözünü de tutamadı. 2005 yılından bu yana dönemin Belediye Başkanı Erol Demirhisar'ın tahsisi ile Bademli Hasköy yolunda gönüllü ve hayvanseverler bir barınak kurdu. 16 yıldır, yaralı, sakat ve yardıma muhtaç binlerce hayvanın bakımının ve tedavilerinin yapıldığı o barınağın. CHP'li Türkyılmaz tarafından boşaltılıp yıkılmak istendiği ortaya çıktı. Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra birçok iş insanı ile hayvan severin destekleriyle ayakta duran Sevgi Hayvan Barınağının bulunduğu araziye göz diken Türkyılmaz, ruhsatı bahane ederek barınağa boşaltma tebligatı yolladı.

AMELİYATHANESİ BİLE VAR
Başkanlık görevinin geride kalan 7 yılında tek bir kez bile barınağa yardımda bulunmayan Başkan Hayri Türkyılmaz'ın boşaltmak istediği barınakta modern bir tedavi merkezi ile ameliyathane bile mevcut. 2013 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenli olarak yardımda bulunduğu, araç tahsis ettiği ve hatta veteriner hekimler bile görevlendirdiği hayvan barınağının boşaltılıp tahliye edilmesiyle birlikte, birçoğu yaralı ve sakat binlerce can dost sokakta kalacak.

MECLİS ÜYESİNDEN SERT TEPKİ
Söz konusu barınağa tebligat yollayan CHP'li Türkyılmaz'a hayvan severlerden ve vatandaşlardan büyük tepki gelirken, Memleket Partili Mudanya Belediye Meclis Üyesi Mehmet Er de Türkyılmaz'ı sert sözlerle eleştirdi. Er, "Barınağın üzerine kurulu olan arazinin sahibi Mudanya Belediyesidir. Sorun eğer ruhsat ise Belediye bu ruhsatı buraya kolayca verebilir. Tabii, ruhsat bahane arazi şahane. Hayvan sevgisi eline bir kedi alıp çektirdiğin fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmakla olmuyor. Lütfen bu tebligatı geri çekin. Siz yine buraya yardım etmeyin ama yardım edenlere de engel olmayın" dedi.

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Onca hayvanı öldürecek misin
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