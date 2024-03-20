Önce cinayet, sonra ziyafet... "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım"

Batman'da dini nikâhlı eşi 25 yaşındaki Esra Yılmaz'ın telefonunda 25 yaşındaki Rukmetin Özdemir'in mesajlarını gören Ramazan Baykara, eşiyle tartıştı. Ramazan Baykara, daha sonra eşinin telefonuyla Rukmetin Özdemir'e mesaj atarak parka konuşmak için çağırdı.

Dini nikahlı eşi Esra Yılmaz ve Rukmetin Özdemir ile Merkez Kuyubaşı Mahallesi'nde bulunan parkta tartışama başlayan Ramazan Baykara, belinden silahı çekerek önce Rukmetin Özdemir'i kafasından silahla vurdu ardından eşini de göğsünden vurdu. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sev edilen Ramazan Baykara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esra Yılmaz'ın cenazesi Asri Mezarlıkta, Rukmetin Özdemir'in cenazesi ise İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

"ASLAN GİBİ YAŞADIM, PAŞALAR GİBİ DE YATARIM"

Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek, "İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. Esra'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi. Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, Ramazan Baykara tarafından planlanmış bir cinayetti. Kızın telefonuna el koydu, eşi diyemiyorum. Çünkü vahşice katlettiği eşi olamaz. Esra babasının evindeydi. Aralarındaki sorunu çözmek için bir yere götürmek istemiş. Onun başkasıyla ilişkisi olduğu iddiaları asılsızdır. Gerçek bir yanı yok. Tek taraflı yapılan bir ifade. Tamamen alacağı cezadan, indirimden faydalanmak için böyle iftira atıyor" diye konuştu.