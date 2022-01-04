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Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:59 Son Güncelleme: 4.1.2022 19:59

Önce fırıncıyı darp ettiler, sonra hırsızlık yaptılar!

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Önce fırıncıyı darp ettiler, sonra hırsızlık yaptılar!

Bir fırının camını kırarak içeri giren 3 hırsız, önce fırında uyuyan fırıncıyı darp etti, ardından fırıncının kasadaki parasını, iş yerinde bulunan tüfeğini ve cep telefonunu çaldı. Fırıncının ihbarı üzerine 3 hırsız JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Uşak'ta merkeze bağlı Karakuyu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde ekmek fırınında meydana gelen olayda 3 şüpheli kişi 54 yaşındaki A.K.'ye ait fırının camını kırarak içeri girdi. Ancak iş yerine girdiklerinde içeride uyuyan fırın işletmecisi A.K. ile karşılaştı. Önce A.K.'yi darp eden hırsızlar sonra kasada bulunan 11 bin TL'yi, iş yerinde bulunan av tüfeğini ve A.K.'ye ait cep telefonunu çalıp kaçtı. Darp edilen fırın sahibi A.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelim 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Tespit üzerine şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla N.Ö, H.B. ve T.Ş. gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreste ve şüpheli kişilerin araçlarında yapılan aramda, A.K'nin cep telefonu ve iş yerinden çaldıkları av tüfeği bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan N.Ö, H.B. ve T.Ş. adliyeye sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkartılan 3 şahıstan H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö ve T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Önce fırıncıyı darp ettiler, sonra hırsızlık yaptılar!
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