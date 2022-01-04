Önce fırıncıyı darp ettiler, sonra hırsızlık yaptılar!

Uşak'ta merkeze bağlı Karakuyu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde ekmek fırınında meydana gelen olayda 3 şüpheli kişi 54 yaşındaki A.K.'ye ait fırının camını kırarak içeri girdi. Ancak iş yerine girdiklerinde içeride uyuyan fırın işletmecisi A.K. ile karşılaştı. Önce A.K.'yi darp eden hırsızlar sonra kasada bulunan 11 bin TL'yi, iş yerinde bulunan av tüfeğini ve A.K.'ye ait cep telefonunu çalıp kaçtı. Darp edilen fırın sahibi A.K. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelim 3 kişinin kimliklerini tespit etti. Tespit üzerine şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonla N.Ö, H.B. ve T.Ş. gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreste ve şüpheli kişilerin araçlarında yapılan aramda, A.K'nin cep telefonu ve iş yerinden çaldıkları av tüfeği bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan N.Ö, H.B. ve T.Ş. adliyeye sevk edildi.

Hakimlik karşısına çıkartılan 3 şahıstan H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö ve T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.