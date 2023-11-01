Önce hesabı ödedi: Sonra yan masadaki çantayı çaldı!

Ardından masaya yönelen kadın, kendi çantasıyla masadaki diğer çantayı da alarak hızla kafeden çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çantasının masada olmadığını fark eden Selçuk Yakar ise, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kafenin kameralarını inceleyen ekipler, çantayı çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı.