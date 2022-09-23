Önce kalbini sonra böbreğini verdi





Eşimle gece hadi canımız sıkıldı çorbacıya gidelim dediğimizde gidebileceğiz. Artık makine yok, özgürüm. Enis ile hem aşkı, hem de yepyeni ve makinesiz bir hayatı, sağlığı buldum. Enis önce kalbini sonra da böbreğini bana verdi. Onu çok seviyorum. Artık diyaliz makinesi olmadan yaşayacağım. Çok mutluyum" dedi.

SANKİ EŞİM DEĞİL BEN ACI ÇEKİYORDUM

Eşine kalbini, soyadını ve bir böbreğini veren Enis Baykuş, "Eşime, halinden anlayabilmem için seninle hemodiyalize girip senin içindeki acıları görmem lazım diyordum. Cumartesi günleri onunla diyalize gidiyordum. 4 saat boyunca birlikte film izliyorduk. O iğnelerle bağlanarak acı çekiyordu, ben de içten içe acı çekiyordum. Bu böyle olmaz, nereye kadar böyle gidecek, canı yanıyordu sevdiğim kızın. Bir gün işten çıktım ve eşime yarın gidiyoruz, tahlilleri testleri yaptıracağız, bu iş de bitecek Allah'ın izniyle dedim. Çok şükür Rabbim nasip etti, bitirdik. Eşim de iyi, ben de çok iyiyim. Rabbim daha kötü günler yaşatmasın, başkaları da şifa bulsun. Doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.