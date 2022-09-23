Önce kalbini sonra böbreğini verdi

İzmir'de bankacı Güliz Avcı ile yardımcı sağlık personeli olarak Enis Baykuş sosyal medyada tanıştı. Güliz ile Enis geçen sene 16 Ekim'de yüz yüze gelerek tanıştı ve birbirlerine aşık oldu. Genç çift 14 Ağustos 2021'de evlendi.
Böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan eşinin daha fazla acı çekmesine gönlü razı olmayan Enis Baykuş böbreklerinden birini bağışlama kararı oldu. Çift böbrek nakli için özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Enis Baykuş'un böbreğinin eşine nakledilebileceği belirlendi.
BÖBREK NAKLİYLE YENİ BİR HAYAT
14 Eylül'de gerçekleşen operasyonla Enis Baykuş'tan alınan böbrek Güliz Baykuş'a sorunsuz şekilde nakledildi. Nakil ekibi ise taburcu oldukları 20 Eylül günü çifte hoş bir sürpriz yaptı. 20 Eylül 2001 doğumlu Enis Baykuş'un yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını "sağlık" dilekleriyle birlikte kesen çift, kutlamadan sonra taburcu edildi.
ENİS İLE AŞKI VE SAĞLIĞI BULDUM
16 yaşında ani bir bayılma sonrasında götürüldüğü hastanede böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiğini belirten Güliz Baykuş, "10 yıldır diyaliz hastasıyım. Kadavradan böbrek çıktı, ama değerlerim kötü olduğu için nakil gerçekleşmedi. Üç kardeşim de gönüllü oldu ancak uygun çıkmadılar.
Eşimle gece hadi canımız sıkıldı çorbacıya gidelim dediğimizde gidebileceğiz. Artık makine yok, özgürüm. Enis ile hem aşkı, hem de yepyeni ve makinesiz bir hayatı, sağlığı buldum. Enis önce kalbini sonra da böbreğini bana verdi. Onu çok seviyorum. Artık diyaliz makinesi olmadan yaşayacağım. Çok mutluyum" dedi.
SANKİ EŞİM DEĞİL BEN ACI ÇEKİYORDUM
Eşine kalbini, soyadını ve bir böbreğini veren Enis Baykuş, "Eşime, halinden anlayabilmem için seninle hemodiyalize girip senin içindeki acıları görmem lazım diyordum. Cumartesi günleri onunla diyalize gidiyordum. 4 saat boyunca birlikte film izliyorduk. O iğnelerle bağlanarak acı çekiyordu, ben de içten içe acı çekiyordum. Bu böyle olmaz, nereye kadar böyle gidecek, canı yanıyordu sevdiğim kızın. Bir gün işten çıktım ve eşime yarın gidiyoruz, tahlilleri testleri yaptıracağız, bu iş de bitecek Allah'ın izniyle dedim. Çok şükür Rabbim nasip etti, bitirdik. Eşim de iyi, ben de çok iyiyim. Rabbim daha kötü günler yaşatmasın, başkaları da şifa bulsun. Doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.