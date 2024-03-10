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Giriş Tarihi: 10.3.2024 10:17 Son Güncelleme: 10.3.2024 10:18

Önce öldürdü sonra canlı yayın açtı

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Müstecap Mahallesinde bir kişi önce akrabasını öldürdü daha sonra da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak silahı ile birlikte teslim olmaya gittiğini söyledi.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Önce öldürdü sonra canlı yayın açtı

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Müstecap Mahallesinde bir kişi önce akrabasını öldürdü daha sonra da sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak silahı ile birlikte teslim olmaya gittiğini söyledi. Ekrem S. isimli vatandaş akrabası olan Bahri Sezgin ile bir süre tartıştı. Daha sonra yanında bulunan tabanca ile ensesinden ve göğsünden vurarak öldürdü. Akrabasını öldürdükten sonra otomobiline binen Ekrem S. sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Ekrem S. canlı yayında, "Ben bana yakışanı yaptım. Tabancamı yanıma aldım ve jandarmaya teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Ekrem S. jandarmadaki ilk ifadesinde olayın namus meselesi olduğunu belirterek suçunu kabul etti. Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Önce öldürdü sonra canlı yayın açtı
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