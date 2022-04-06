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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Önce şaşırıyor sonra alkışlıyorlar

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Önce şaşırıyor sonra alkışlıyorlar
İZMİR Bornova'da yaşayan Zahide Köse (45), 6 yıldır Ramazan davulcusu olarak görev yapıyor. Davulcu ablayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, vatandaşlar balkonlarından alkışlayarak Köse'ye destek oluyor. Bazıları ise büyük ilgi çeken kadın davulcuyu cep telefonuyla videoya alıyor. 35 yıldır Ümit Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Köse, "Hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Davul çalarak da aile bütçemize katkıda bulunuyorum, hem de bu işi severek yapıyorum. Bugüne kadar gece davul çalarken hiçbir sorun yaşamadım" diye konuştu.

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Önce şaşırıyor sonra alkışlıyorlar
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