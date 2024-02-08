Önce tüfekle vurdu hırsını alamayınca defalarca bıçakladı

Burdur'da sabah saatlerinde Çavdır ilçesindeki bir otelde 14 Ocak'ta T.Y. isimli eski kocasından boşanan ve ilçede bulunan bir gece kulübünde çalışan Özlem Şımarık, Çavdır-Antalya karayolunda bulunan bir otelde kalmaya başladı.

OTELE GELDİ

Özlem Şımarık'ın gece kulübünde çalışmasına karşı olan ve bir hafta önce cezaevinden çıkan T.Y., eski eşinin kaldığı otele gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sonrası T.Y., 2 çocuğunun annesi Özlem Şımarık'ı önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurdu, daha sonra birçok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çığlık ve tüfek sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özlem Şımarık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Korkunç cinayetin ardından polis, suç aleti tüfek ile birlikte kaçan T.Y.'nin yakalanması in çalışma başlattı. Cinayeti öğrenen Özlem Şımarık'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Genç kadının nerede toprağa verileceği ailenin kararından sonra belili olacağı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y.'nin ise kasten yaralama suçundan cezaevinde olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.