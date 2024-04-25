Önce vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı

Konya'da pazartesi günü tartıştığı arkadaşı 36 yaşındaki Ümit Kılınç'ı arabadan indirip silahla vuran 29 yaşındaki Osman Yeniay, pişman olunca aracına koyup hastanenin önünde bırakarak kaçtı. Kılınç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakalanan Yeniay tutuklandı. Geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde 34 TC 4142 plakalı otomobil sürücüsü, silahla yaralanmış halde olan Ümit Kılınç'ı Konya Şehir Hastanesi acil servise bırakıp hemen hastaneden kaçtı. İhbar üzerine hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Kılınç'ın arkadaşı Osman Yeniay olduğunu tespit etti. Kısa sürede Yeniay'ın gidebileceği adresleri belirleyen polis, şüpheliyi Karadiğin Mahallesi istikametine kaçmaktayken düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ikilinin Osman Yeniay'ın aracında birlikte alkol aldıkları, bu esnada aralarında çıkan tartışma sonucu Ümit Kılınç'ın arabadan indiği, arkasından inen Yeniay'ın da silahla Kılınç'ı vurduğu, ardından da pişman olup, araca taşıyarak arkadaşını hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hastanede tedavi gören Kılınç hayatını kaybetti. Yeniay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.