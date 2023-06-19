Öncelik kadın ve genç çiftçilerin

Kocaeli'nde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Fikir Sizden, Destek Bizden" projesi kapsamında, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği bu yılda devam edecek. Bu kapsamda kadın ve genç çiftçilere öncelik verilen projeden yararlanmak isteyen üreticilerden başvurular alınmaya başlandı. Kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla geçen sene başlatılan, önceliğin kadın ve genç çiftçilere verildiği projesine ilginin yüksek olması bekleniyor. 2023 yılı başvuruları alınmaya başlandı. Projeden yararlanmak isteyen birlik ve kooperatif üyesi çiftçiler ile yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Valiliği yanı, İzmit Real otopark alanındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne 23 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek. Projeler, hayvancılık ve tarımsal üretim olmak üzere iki kategoride hazırlanacak.