Otizmli çocuk sahibi ailelerinin her birinin hikâyesi parmak izi gibi benzersiz, acı dolu, fedakârlık ve umut dolu... O ailelerden biri de Fethiye Başsavcısı Ünal Bingül ile gıda mühendisi Nesrin Bingül'ün 18 yaşına giren ikizleri... Erzurum'da yaşayan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül kayakla hayata tutunan dünyanın tek otizmli ikiz milli kayakçıları. Otizmli ikizlerin 'Özel Sporcular' dalında yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şampiyonluğu bulunuyor. Günde 6 saat antrenman yapan ikizlerin arkasında cennetlik bir evlat nöbeti tutan anne ve baba var. Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizlerin başsavcı babası Ünal Bingül, SABAH'a konuştu: Onlar bizim meleklerimiz. İlk teşhis konduğu zaman dünya başımıza yıkıldı ama onlar bize Allah'ın emaneti dedik ve bir yola çıktık. Eşim ve ben hayatlarımızı ikizlere adadık. Eşimin otizmle alakalı okumadığı kitap kalmadı. Kızım 10, oğlum 5 yaşında 'Baba' diyebildi. Biz onları cimnastik ve kayakla hayata tutundurmaya çalıştık. Milli forma için 12 yıl mücadele gösterdiler. 3 yıldır Erzurum Kazım Karabekir Spor Lisesi'nde okuyorlar. Onların en mutlu anları kayak yaptıkları anlar. Eşim ve ben her gün 5'te uyanıp ikizleri cimnastiğe götürdük yıllarca. Çocuklarım dünya kayak şampiyonasının yapılacağı Avusturya'da da Türk bayrağını şanla şerefle göndere çekecek. Otizm veba değil bir farklılık. Bu çocukların daha fazla ilgi, sevgi ve şefkate ihtiyacı var. Herkes bize 'Siz cennetliksiniz, çok sabırlısınız' diyor. Ama iş çocuklarla vakit geçirmeye gelince kimse istemiyor. Otizmli çocuklar doğru bir eğitimle istedikleri her şeyi yapabilirler.Sağolsundevletimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız gariplerin, mazlumların, engellilerin hamisi, babası. Allah ondan razı olsun. Otizmli çocuklar için şu anda en büyük ihtiyaç yatılı bakım evleri. Yatılı bakım evlerinin sayılarının artırılmasını istiyoruz. Eşim ve ben ölmekten korkmuyoruz, biz ölünce ikizlere ne olacak, onlara kim bakacak diye düşünüp korkuyoruz. Onlar önce Allah'a sonra devletimize emanetler.Kahramanmaraş'ta 7 yıl önce müzik ve atletizme yönlendirilen otizmli Kubilay Özbek (17), müzikte 100'ün üzerinde repertuvar oluşturdu, sporda ise 4 madalya kazandı. 2 yıl önce güzel sanatlar lisesinde eğitim görmeye başlayan piyanist atletin babası Levent Özbek "Boşuna uğraşmayın yapamaz diyenler oldu ama o başardı" dedi.Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar otizm farkındalığı için Ulu Cami'den Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.Doğadaki frekansların hangi müzikal sese ait olduğunu ayırt edebilen, "absolut kulak" olarak da bilinen "mutlak kulak" yeteneğine sahip kanun sanatçısı Burak Berk Boyar, udi Mehmet Alişan Budak ile "Kardeş Mızraplar" adlı ilk albümünü bugün piyasaya çıkarıyor. Bayar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan 3'üncülükle mezun oldu.Hatay Antakyalı Ertuğrul Gök (18) 6 yaşında tanıştığı yüzme sporunda bölge ve Türkiye şampiyonalarında dereceler elde etti. Daha sonraki yıllarda müziğe yönelen Gök şu an güzel sanatlar lisesi öğrencisi. Piyano, kanun, gitar, bağlama ve darbuka çalabilen Gök'ün hayali konservatuvara girmek.Otizmli yüzücü Tuna Tunca, 27 Nisan'da Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Annesi Gülnur Tunca ise "Tuna için bunlar çok büyük bir başarı. Öğrenemeyen otizmli yok, öğretilemeyen otizmli var" diyor. Sakız Adası-Çeşme arası yüzecek ilk özel sporcu olacak Tuna'nın en büyük yardımcısı olan antrenörü Mert Onaran, "Tuna soğuğa dayanıklı ve denizde yüzmeyi daha çok seviyor. Bu yüzden açık su yarışlarına yönlendik. İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı geçtik. Manş ve Cebelitarık'taki uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyoruz" dedi.