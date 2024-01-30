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Giriş Tarihi: 31.1.2024

‘Onlara kavuşacağım günü bekliyorum’

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘Onlara kavuşacağım günü bekliyorum’
BİR otomotiv firmasında çalışan Emre Bozkurt, 2016 yılında Aynur Bozkurt ile hayatını birleştirdi. Bozkurt çifti, önce kızları Arya Beren (5,5) daha sonra ise oğulları Egemen'i (4) kucaklarına aldı. Bozkurt ailesinin mutlu giden hayatı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerle yerle bir oldu. Aile, depreme merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Apartmanı'ndaki evlerinde yakalandı. 7 katlı binanın en üst katında oturan Bozkurt ailesinin bulunduğu apartman saniyeler içinde çöktü. Emre Bozkurt, 8 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Ancak vücudunda birçok kırık olmasına rağmen enkazın başından bir an olsun ayrılmadı. Tüm çabalara rağmen eşi Aynur ve çocuklarının 3 gün sonra cansız bedenlerine ulaşıldı.

HASRETLERİ DİNMEYECEK
Emre Bozkurt eşi ve çocuklarını da birbirinden ayırmadı ve onları aynı mezar içerisine defnetti. Depremin ilk gününden beri her gün Kapıçam Mezarlığına giden Bozkurt, giderken de çocuklarına oyuncak, eşine ise kahve götürüyor. SABAH'a konuşan Bozkurt, "Bu öyle bir acı ki Allah kimseye vermesin. Saniyeler içerisinde mutlu giden hayatımız yerle bir oldu. Her şey 7-8 saniye sürdü. Ben yaşamıyorum. Onlara kavuşacağım günü bekliyorum. Üzerine yorgan bile örtmeye kıyamadığım çocuklarımın üzerine toprak örttüm. Onlara olan hasretim hiç dinmiyor, dinmeyecek" dedi.

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‘Onlara kavuşacağım günü bekliyorum’
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