Onları gören erkekler boğulma numarası yapıyor

Antalya'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. Yaklaşık 7.5 kilometrelik alanda görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. 7'si kadın yaklaşık 50 cankurtaran gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor. Sahilde görev yapan 7 kadın cankurtaran, iyi yüzücülüklerinin yanı sıra teknik donanımlarıyla da göz dolduruyor. Cankurtaran Perihan Uzar (22), bazı erkeklerin kendilerini görünce boğulma numarası yaptığını anlatarak "En çok yakındığım konulardan birisi erkeklerin boğulma taklidi yapması. Bu bir suçtur bana göre. Çünkü o sırada gerçek bir boğulma olsa taklit yapan buna engel olmuş olacak. Diğer kişinin hayatına sebep olabilir" dedi. Cansu Güzel (33) de "Bu sefer şaka ve numara yapılıyor diye ciddiye almayabiliriz. O yüzden yapmamaları lazım" diye konuştu.