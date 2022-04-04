Onların mutluluğu dünyanın en güzel ödülü

Diyarbakır Sur'a bağlı Kumrucuk köyündeki ilkokulu, öğrencileri için doğal bir yaşam alanı haline getirerek örnek bir eğitim modelini hayata geçiren öğretmen Hasan Kartal, başarılarından dolayı Diyarbakır Valiliği'nce bir maaş ödüle layık görüldü. Kartal, ödülden aldığı parayı yine öğrencileriyle paylaştı ve onlara bu kez 'hayatın paylaşmak olduğunu' öğretti. 8 yıldır öğretmenlik yapan Kartal ve öğrencileri SABAH'ın 2021'in ekim ayında 'Turşu Kur, Reçel Yap, Fen Öğren' başlığıyla manşetten verdiği haberle herkese örnek oldu. 35 haneli köydeki okulda uygulanan eğitim-öğretim herkesin dilinde. 34 öğrencinin okuduğu Kumrucuk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Kartal "Onlara hayatı öğretiyoruz" diyor. Öğretmen Kartal, köy okulunda dersleri kimi zaman bahçede yapıyor, kimi zaman öğrencileriyle sebze yetiştiriyor, turşu kuruyor, hamur açıp kurabiye yaparak fen bilimlerini uygulamalı öğretiyor.Hasan öğretmenin örnek çalışmaları Diyarbakır Valiliği tarafından ödüle layık görüldü. Valilik, öğretmen Hasan Kartal'ı bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Hasan öğretmen ise ödül parasıyla yine öğrencilerine bir ders verdi. Onlara hayal kurmayı öğreten Hasan öğretmen, Diyarbakır merkeze 40 km uzaklıktaki küçük köylerinden şehre gideceklerini öğrencilerine müjdeledi ve şehirde en çok ne yapmak istediklerini hayal etmelerini ve kendisine söylemelerini istedi.Kimi hiç hamburger yemediğini ve hamburger yemeyi hayal ettiğini söylerken kimi ise hiç sinemaya gitmediğini belirterek "Sinemaya gitmeyi hayal ediyorum öğretmenim" dedi. Kimi de oyunlar oynamak istediklerini söyledi. Öğrencileri köylerinden alıp Diyarbakır'a götüren Kartal, aldığı ödül parasıyla öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.Öğretmen Kartal, "Ödülü, çocuklarımı hayata hazırlarken onlarla birlikte yaptığımız ders çalışmalarımızla, üstelik eğlenerek öğrenerek birlikte kazandık. Bu nedenle bu maddi ödülü çocuklarımla paylaşmak istedim. Onlara ne yaparsak mutlu olacaklarını sordum. Bir oylama yaptık. En çok daha önce hiç sinemaya gitmediklerini belirterek, sinemaya gitmek istediklerini söylediler.Ben de hafta sonu velilerden izin aldıktan sonra çocuklarımla birlikte hem sinemaya gittik hem de yemek yiyip eğlence merkezinde hep birlikte eğlenceli vakit geçirdik. Onların gözlerindeki parıltıyı görüp bu mutluluklarına şahit olmak dünyanın en güzel ödülüydü benim için" dedi.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde öğrenciler, kendi elleriyle Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı ve bir kez daha "Çanakkale geçilmez" dedi.Baharın gelmesiyle birlikte de öğrenciler bu defa okul bahçesine fidanlar dikti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de öğrenciler, köyün kadınlarına kendi ürettikleri doğal domates konservelerini hediye etti.