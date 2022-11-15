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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Onun 100 evladı var

Onun 100 evladı var
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Yalçınkaya, evinin bahçesinde yaklaşık 100 kediye bakıyor. Eşi ve üç çocuğuyla müstakil evde yaşayan 4 çocuk annesi Yalçınkaya, 5 yıl önce İstanbul'dan gelerek yerleştiği ilçede sahipsiz kedileri beslemeye başladı. Yalçınkaya, "evlatlarım" dediği kedilerinden vazgeçmiyor. Yalçınkaya, "Bana 'Barınağa ver, çok fazla oldu, burada bu kadar kedi olmaz, size de yazık' diyorlar ama ben veremiyorum. İnsan evladından vazgeçebiliyor mu?" dedi. Yalçınkaya, her ay kediler için 15 ila 20 kilogram hazır mama aldığını, yemek ve makarna ile takviye yaptığını sözlerine ekledi. AA

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Onun 100 evladı var
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