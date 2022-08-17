Onur Buldu Güldür Güldür Show’dan ayrıldı mı? Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu neden ayrıldı, olayı ne?

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI?

Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den ayrılıp ayrılmadığı henüz net değil. Güldür Güldür Show'un en sevilen karakterlerinden olan Bilal'i canlandıran Onur Buldu, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Hayranıyım Derya abinin, çok güzel karakterler çıkardık birlikte" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası birçok iddia ortaya atıldı.

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILIYOR MU?

Buldu'nun paylaşımına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumunun yapılmasının ardından "Onur Buldu projeden ayrılıyor" denilmesi üzerine bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı yarattı. Şimdi herkes, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor.