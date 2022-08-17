Onur Buldu Güldür Güldür Show’dan ayrıldı mı? Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu neden ayrıldı, olayı ne?

Güldür Güldür Show'da ayrılık rüzgarı esiyor! Sosyal medyada Onur Buldu'nun programdan ayrılacağı iddiaları yer aldı. Güldür Güldür Show'un en sevilen karakterlerinden olan Bilal'i canlandıran Onur Buldu, Instagram hesabında yaptığı paylaşım sebebiyle akıllarda soru işaretleri oluştu. Bu noktada Onur Buldu Güldür Güldür Show'dan ayrılıyor mu, programdan çıktı mı, neden ayrıldı sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…
Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den ayrılıp ayrılmadığı henüz net değil. Güldür Güldür Show'un en sevilen karakterlerinden olan Bilal'i canlandıran Onur Buldu, Instagram hesabında yaptığı paylaşıma "Hayranıyım Derya abinin, çok güzel karakterler çıkardık birlikte" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası birçok iddia ortaya atıldı.
Buldu'nun paylaşımına "Abi, senin için Güldür Güldür Show'u izliyoruz" yorumunun yapılmasının ardından "Onur Buldu projeden ayrılıyor" denilmesi üzerine bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ancak Onur Buldu'nun Güldür Güldür Show'un son bölümünde yer alması ve konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemesi, kafa karışıklığı yarattı. Şimdi herkes, yapım şirketinden ya da Buldu'nun kendisinden resmi açıklama bekliyor.
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğludur. Menemen'de büyüdü. Ailesi aslen Mazgirt, Tuncelilidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Show TV'de yayımlanmakta olan Güldür Güldür adlı show programında oynamaktadır. Onur Buldu, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.