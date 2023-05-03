Onur Şener davasında tanıklar dinlendi: Müdahale edilecek bir durum kalmamıştı

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık beyanları alındı. Tanık B.Ö, doktor olduğunu, bacanağıyla eğlenmek için Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanına gittiklerini, gece saatlerinde Şener'in programın bittiğini, kadınlardan oluşan bir gruba özel gösterimde bulunacağını, bu nedenle mekandakilerin çıkmasını istediğini söylediğini ifade etti.

Şener ile birisinin tartışmaya başladığını kaydeden B.Ö, "Mekan çalışanları araya girerek tarafları yatıştırdı. Ben de yukarı lavaboya gittim, döndüğümde kimse içeride kalmamıştı. Dışarı çıktığımda duvarın dibinde yatan birine tampon yapılmak istediğini gördüm, ona yardım etmek isterken yaralanan kişinin Onur olduğunu gördüm. Boynunda kan geliyordu, nabzı yoktu, müdahale edilecek bir durum kalmamıştı" dedi.

'BOYNUNDAN KAN GELİYORDU'

Olayın yaşandığı gece başka bir eğlence mekanında olduğunu, bir kadının yardım istediğini duyması üzerine çıktığını aktaran tanık R.T. "Olayın yaşandığı yere gittiğimde elinden kan gelen bir kişi kaldırımda oturuyordu. Rahmetli de ayaktaydı, atletiyle üzerindeki kanı silmeye çalışıyordu. Boynundan kan geliyordu, önüme doğru düştü. Atletiyle boynuna tampon yapmaya çalıştım. Kimse yanında yoktu" ifadelerimi kullandı. Eğlence mekanının yan tarafındaki işletmenin sahibi T.Ş. de "Onur kanlar içindeydi, Ali ise kenarda oturuyordu, elinde bez vardı. Kavganın neden çıktığını ve kavga anını görmedim. Ben geldiğimde olay yaşanmıştı" diye konuştu.



Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.