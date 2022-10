Onur Şener kimdir, cinayeti olayı nedir, nasıl ve neden öldü? KAN DONDURAN CİNAYET! Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener’in katili kim?

ONUR ŞENER KİMDİR?

1977 doğumlu 45 yaşındaki Şener'in bir kızı olduğu öğrenildi. Ankara TED Koleji mezunu müzisyen O Ses Türkiye yarışmasında 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başardı.

O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.

Vefatının ardından jüri üyeleri ve birkaç sanatçı tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.