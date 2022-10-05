Onur Şener kimdir, cinayeti olayı nedir, nasıl ve neden öldü? KAN DONDURAN CİNAYET! Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener’in katili kim?

Korkunç cinayet Ankara'da bir eğlence mekanında meydana geldi. Sanatçı Onur Şen, istek parça nedeniyle çıkan tartışmada ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay adeta Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Günlerdir ülke gündemindeo olan cinayetle ilgili olarak "Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener kimdir, cinayeti olayı nedir, nasıl ve neden öldü?" soruları yanıt arıyor. İşte yaşanan olaya dair detaylar ve Onur Şener kimdir sorusunun yanıtı.
ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜ?
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında keydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.
Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu korkunç olayı şu sözlerle anlattı: "O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar.
ONUR ŞENER'İ KİM ÖLDÜRDÜ?
Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüpheliler sorgularının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
ONUR ŞENER KİMDİR?
1977 doğumlu 45 yaşındaki Şener'in bir kızı olduğu öğrenildi. Ankara TED Koleji mezunu müzisyen O Ses Türkiye yarışmasında 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başardı.
O Ses Türkiye programında "Show Must Go On" şarkısıyla hafızalara kazınan Onur Şener, Hadise ile de düet yapmıştı.
Vefatının ardından jüri üyeleri ve birkaç sanatçı tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.