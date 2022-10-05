Onur Şener kimdir, cinayeti olayı nedir, nasıl ve neden öldü? KAN DONDURAN CİNAYET! Ankara’da öldürülen müzisyen Onur Şener’in katili kim?

Korkunç cinayet Ankara'da bir eğlence mekanında meydana geldi. Sanatçı Onur Şen, istek parça nedeniyle çıkan tartışmada ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay adeta Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Günlerdir ülke gündemindeo olan cinayetle ilgili olarak "Ankara'da öldürülen müzisyen Onur Şener kimdir, cinayeti olayı nedir, nasıl ve neden öldü?" soruları yanıt arıyor. İşte yaşanan olaya dair detaylar ve Onur Şener kimdir sorusunun yanıtı.