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Giriş Tarihi: 3.5.2023 09:57

Operasyonla yakalandı… Kod adı “Babanın Oğlu Kemal”

Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün üyesi olan, farklı suçlardan aranan ve “Babanın Oğlu Kemal” olarak tanınan Kemal Ü. operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla yakalandı… Kod adı “Babanın Oğlu Kemal”

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Kırmızı Bülten" ile aranırken İtalya'da yakalanan ve tutuklanan Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütünün üyesi olan, farklı suçlardan aranan ve suç dünyasında "Babanın Oğlu Kemal" olarak tanınan Kemal Ü.'yü yakaladı. Yurt dışına firar etmek üzereyken üzerinde E.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alınan Kemal Ü.'nün Ruby isimli gece kulübünün korumasının öldürülmesi, Cihan Ekşioğlu'na yönelik saldırı ve Fermas ile Rolls Rolyce adlı iş yerlerine yönelik uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen silahlı saldırı olaylarının azmettiricisi olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Kemal Ü. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Operasyonla yakalandı… Kod adı “Babanın Oğlu Kemal”
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