Ordu Valisi 1923 doğumlularla buluştu

ORDU ortalama yaşam süresinin uzun olduğu iller arasında yer alıyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında, 1923 yılında doğan kent sakinlerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ne yapan Vali Sonel, burada yıllar önce eşini kaybeden ve oğluyla birlikte yaşayan 99 yaşındaki Fatma Keskin ile sohbet etti. Ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Fatma Keskin, "Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Vali'mize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, kendisine sağlıklı yaşam nasip etsin" diyerek duygularını dile getirdi. Ardından Karacaömer Mahallesi'nde yaşayan 1923 doğumlu Mehmet İzzet Hüsam'ı ziyaret eden Vali Sonel, kendisine sağlıklı ve uzun ömürler diledi. Ziyaret sırasında Mehmet İzzet Hüsam askerlik anılarını Vali Sonel ile paylaştı. Daha sonra Bucak Mahallesi'nde yaşayan 1923 doğumlu Emine Özbucak'ı evinde ziyaret eden Sonel, bir süre sohbet ederek herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Sonel, Öceli Mahallesi'nde yaşayan Havva Kırış'ı da evinde ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti.Vali Sonel, yaşlılarla hatıra fotoğrafları çektirdiği ziyaretler sırasında Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında Ordu genelinde 19 ilçede Cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu 51 dede ve nineye ulaşıldığı bilgisini verdi. "Onlar bizim başımızın tacı" diyen Vali Sonel, yaşlıları fırsat buldukça ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade etti. Vali Sonel, "Kapımız sizlere her daim açık. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda yanınızdayız. Cumhuriyet çınarlarımızı kaymakam arkadaşlarımız ve ekiplerimizle birlikte evlerinde ziyaret ediyor, hatırlarını soruyoruz. Rabbim dedelerimize, ninelerimize sağlık versin, Allah'a emanet olsunlar" diye konuştu.