Haberler Yaşam Haberleri Ordu ve Samsun'da mantardan zehirlenmesi: 6 kişinin hayati tehlikesi var!
Giriş Tarihi: 7.11.2022 15:15 Son Güncelleme: 7.11.2022 15:16

Ordu ve Samsun'da mantardan zehirlenmesi: 6 kişinin hayati tehlikesi var!

Ünye ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, mantardan zehirlendi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Samsun'da da Emel G.'nin (69) mantardan zehirlendiği bildirildi.

DHA
Ordu ve Samsun’da mantardan zehirlenmesi: 6 kişinin hayati tehlikesi var!

Ünye ilçesi Çatak Mahallesi'nde Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Fatma (46), Efe Eymen Yıldıran (10) ile Elmas Beldek (59), ormandan toplanan mantar ile yapılan yemeği yedi. Bir süre sonra aile bireyleri fenalaştı. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran ailenin mantardan zehirlendiği belirlendi. İlk müdahale sonrası 5 kişi Samsun'a, 1 kişi özel bir hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ordu ve Samsun'da mantardan zehirlenmesi: 6 kişinin hayati tehlikesi var!
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