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Giriş Tarihi: 13.2.2024 13:13

Ordu'da 4 gündür aranıyordu: Alzheimer hastası kadın orada bulundu!

Ordu'da 4 gün önce evinden ayrılan Alzheimer hastası Fatma Pelit, eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerinden yardım istedi. Günlerdir süren arama çalışmalarından güzel haber geldi. Evinden 2.5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde bulunan Pelit, ailesine teslim edildi.

İHA
Ordu’da 4 gündür aranıyordu: Alzheimer hastası kadın orada bulundu!

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi'nde 8 Şubat tarihinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Sokak'ta bulunan evinden ayrılan Alzheimer hastası Fatma Pelit (87) geri dönmeyince ailesi arama çalışması başlattı, ardından kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD, Ordu KATAK Arama Kurtarma Ekibi ve ilçe jandarma ekipleri 11 Şubat tarihinde arama çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından yaşlı kadın dün (12 Şubat) evinden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Pelit'in durumunun iyi olduğu belirlendi.


Yaşlı kadın, tedavilerin sağlanması için Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Ordu'da 4 gündür aranıyordu: Alzheimer hastası kadın orada bulundu!
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