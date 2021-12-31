Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da beton mikseri faciası! 7 yaşındaki Talha kurtarılamadı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 21:56 Son Güncelleme: 31.12.2021 22:05

Ordu'da beton mikseri faciası! 7 yaşındaki Talha kurtarılamadı! Dehşet anları kameraya yansıdı!

DHA
Ordu’da beton mikseri faciası! 7 yaşındaki Talha kurtarılamadı! Dehşet anları kameraya yansıdı!

Ordu'da korkunç bir olay yaşandı. Fatsa İlçeside annesinin elini bırakıp caddeye koşan 7 yaşındaki Talha Gül beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralı olan küçük Talha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dehşet anlarının kameraya böyle yansıdı.

Kaza, Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, yol kenarında birlikte yürüdüğü annesi Rahime Gül'ün elini bir anda bırakan Talha Gül, caddede koşmaya başladı. Bu sırada Ş.G.'nin kullandığı 52 DM 370 plakalı beton mikseri, çocuğa çarptı.

Mikserin altında kalan Talha, ağır yaralandı. Oğlunu kanlar içinde görüp fenalaşan Rahime Gül ise uzun süre başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Talha Gül, yaşamını yitirdi. Sürücü Ş.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beton mikserinin çocuğa çarptıktan sonra çevredekilerin uyarısıyla paniklediği ve geri manevra yapması sonucu tekrar çocuğun üzerinden geçtiği yer alıyor.


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Ordu'da beton mikseri faciası! 7 yaşındaki Talha kurtarılamadı! Dehşet anları kameraya yansıdı!
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