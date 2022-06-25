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Giriş Tarihi: 25.6.2022 17:55 Son Güncelleme: 25.6.2022 18:03

Ordu'da dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İHA
Ordu’da dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ordu'da,  dekan ve öğretim görevlilerinin bulunduğu otobüs virajı alamayarak devrildi. Kazada, 1 dekan yaşamını yitirdi, 2'si ağır 19 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da dekanları ve öğretim görevlileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 dekan hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

24 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen, 27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl'e çıktı.

BİR DEKAN HAYATINI KAYBETTİ

Gezinin ardından geri dönüş yapan 52 AD 835 plakalı otobüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2'si ağır toplam 19 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ordu'da dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
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