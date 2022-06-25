Ordu’da dekan ve öğretim görevlilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

24 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen, 27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl'e çıktı.