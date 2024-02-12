Ordu’da Güvenç Bektaş öldürülmüştü: Katilin kimliği belli oldu!

Kanlı olay, 10 Şubat günü ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yaralı olarak yerde kanlar içinde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenç Bektaş olduğu tespit edilen kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.