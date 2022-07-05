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Giriş Tarihi: 5.7.2022 09:26

Ordu'da kan donduran olay! "Gürültü" kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

İHA
Ordu’da kan donduran olay! Gürültü kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

Ordu'da korkunç bir olay meydana geldi. Komşular arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda baba ve oğlu vurularak öldürüldü.

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref I. ile Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan Kurt gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Bina önündeki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Olayda yaralanan baba-oğul, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Şahıslar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Şeref I. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ordu'da kan donduran olay! "Gürültü" kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü
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