Ordu'da kan donduran olay! "Gürültü" kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldürüldü

Olay, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref I. ile Gökhan Kurt ve oğlu Batuhan Kurt gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Bina önündeki tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Şeref I., yanında getirdiği tabancayla baba Gökhan Kurt ile oğlu Batuhan Kurt'a ateş açtı.