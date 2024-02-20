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Giriş Tarihi: 20.2.2024 13:48

Ordu'da mahkum yatağını ateşe verdi; 27 kişi dumandan etkilendi

Ordu’nun Ünye ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü S.E.’nin, yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 27 mahkum dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

DHA
Ordu’da mahkum yatağını ateşe verdi; 27 kişi dumandan etkilendi
Yangın, dün akşam Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. B-3 Koğuşu'nda cinsel istismar suçundan hükümlü S.E., iddiaya göre, girdiği ruhsal bunalım sonucu koğuşta bulunan yatağını ateşe verdi. Diğer mahkumların gardiyanlara durumu bildirmesi üzerine cezaevine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dumandan etkilenen 27 mahkum, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelerde tedaviye alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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Ordu'da mahkum yatağını ateşe verdi; 27 kişi dumandan etkilendi
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