Organ ticareti operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Yabancı şahısları Türkiye'ye getirerek sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle Organ ve Doku ticareti yapan, Türkiye de gerçekleştiremedikleri eylemleri ise Özbekistan ülkesinde gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen 14 şüpheli 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak', 'Organ ve Doku Ticareti' yakalanarak gözaltına alındı.