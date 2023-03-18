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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Organlarıyla 4 kişiye can oldu

AA
Organlarıyla 4 kişiye can oldu
Eskişehir'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kişi, bağışladığı organlarıyla nakil bekleyen 4 kişiye yeni bir yaşam armağan etti.
Yakınlarının da onayıyla bu kişiden alınan kalp, karaciğer ve böbrek, eşzamanlı operasyonla Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil bekleyen üç ayrı hastaya nakledildi. Bu sayede acil nakil olması gereken 44 yaşındaki Soner Akyol yeni bir kalbe, 25 yıldır böbrek nakli bekleyen 46 yaşındaki Gül Özden böbreğe, siroz hastası 44 yaşındaki Mehmet Duacıgil de karaciğere kavuştu. Bağışçının diğer böbreğinin ise Eskişehir'de dokuları uyan ve sıralamaya giren bir başka hastaya nakli sağlandı.
Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, "Organ bağışı candan cana bir sadakadır, hayattır. Lütfen organlarınızı bağışlayın. Şu anda Türkiye'de ortalama organ bağış oranı milyonda dört civarında. Avrupa ülkelerinde bu oran milyonda 25 ile milyonda 45 arasında değişiyor" dedi.
Kalp Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan, "Soner Akyol'a 3 yıl önce yapay kalp cihazı takıldı. Ama son 6 aydır yaşadığı pıhtılaşma sebebiyle nakil yaptık. Şu an Zonguldak'ta ailesiyle yaşıyor. Türkiye'de yaklaşık 1200 kişi kalp nakli listesinde bekliyor. Ama yılda 90 civarında kalp nakli yapabiliyoruz. Beyin ölümleri gerçekleşenlerde 4'te 1 oranında aile bağışa ikna oluyor" dedi.



Böbrek nakli yapılan Gül Özden, organ bağışında bulunan kişinin yakınlarına teşekkürlerini ileterek, "25 senedir diyalize giriyorum. Hiç ummadığım bir anda nakil için uygun bir böbrek çıktı. Artık hayatımı diyalize girmeden devam ettirebileceğim" dedi. Karaciğer nakli yapılan Mehmet Duacıgil, bir yıldan fazladır nakil beklediğini belirterek, "Yaşamını kaybeden bağışçımıza rahmet, ailesine sabır diliyorum, kendisinin her zaman duacısıyım. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

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Organlarıyla 4 kişiye can oldu
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