Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın uçakları göreve hazır

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2023 yılı yangın sezonunda, bölge müdürlüğü bünyesinde 6 uçak, 1 insansız hava uçağı, 1'i idare için toplam 10 helikopter, 51 ilk müdahale aracı, 106 arazöz, 2'si ağır tonajlı 35 su ikmal aracı, 11 dozer, 14 greyder, 10'u idare için toplam 12 treyler, 8 ekskavatörün görev alacağını kaydetti.



1381 KİŞİLİK EĞİTİMLİ EKİP

Vedat Dikici, ekip olarak ise teknik elaman, orman muhafaza memuru ve işçilerden oluşan 1381 kişinin de yangınla mücadele, gözetleme, haberleşme, iş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimlerini tamamladığını açıkladı. Dikici, bu yıl ayrıca 552 yangın gönüllüsüne eğitim verildiğini de kaydetti.



240 YANGIN HAVUZU HAZIR

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava ve kara araçlarının su ikmali yapabildiği doğal veya yapay su kaynaklarına ilişkin de bilgi veren Vedat Dikici, bölge müdürlüğü dahilinde 240 noktada helikopter yangın havuzu ve 48 muhtelif gölet, dere ve ırmak bulunduğunu aktardı. Bu yıl ihalesi yapılan 13 helikopter yangın havuzunun daha faaliyete geçirileceğini söyleyen Dikici, su kaynaklarının, orman içlerinde her 5 kilometrede bir olacak şekilde yangına etkin müdahale için tesis edildiğini anlattı.



42 KULEDEN 24 SAAT GÖZETLEME

Yangınlarda görev alacak kara araçlarının il genelinde 143 noktada, çıkabilecek her yangına yaklaşık 15 dakika içinde müdahale edebilecek şekilde konuşlandırıldığını belirten Vedat Dikici, bölgede 40 adet normal, 2 adet ise otomatik yangın gözetleme kulesinin sezon boyunca 24 saat hizmet verdiğini söyledi. Dikici, orman yangınlarının erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararlar alınması için bu gözetleme kulelerinde 35 adet IP kamera bulunduğunu da söyledi.