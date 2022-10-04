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Giriş Tarihi: 4.10.2022 20:28 Son Güncelleme: 4.10.2022 20:35

Orman işçisinin talihsiz ölümü! Kestiği ağaç altında kaldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık sahada ağaç kesimi yapan işçi kestiği ağacın altında kaldı. Ayhan Uğurlu (58) isimli işçi olay yerinde can verdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Orman işçisinin talihsiz ölümü! Kestiği ağaç altında kaldı

Talihsiz olay Köyceğiz ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınında zarar gören sahadaki yanmış ağaçların kesim çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanık alanda kesimci işçi grubu arkadaşlarıyla çalışan Ayhan Uğurlu adlı işçi kestiği ağacın üstüne devrildi.

Durunu gören çalışma arkadaşları kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim üzerine kesim bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmasının ardından Uğurlu'nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Orman işçisinin talihsiz ölümü! Kestiği ağaç altında kaldı
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