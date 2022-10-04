Orman işçisinin talihsiz ölümü! Kestiği ağaç altında kaldı

Talihsiz olay Köyceğiz ilçesinde geçen yıl meydana gelen orman yangınında zarar gören sahadaki yanmış ağaçların kesim çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanık alanda kesimci işçi grubu arkadaşlarıyla çalışan Ayhan Uğurlu adlı işçi kestiği ağacın üstüne devrildi.
Durunu gören çalışma arkadaşları kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim üzerine kesim bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmasının ardından Uğurlu'nun cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.