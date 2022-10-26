Orman kesim alanı anlaşmazlığı yaşadığı köylüsünü öldürüp kaza süsü verdi

İskilip ilçesine bağlı Seki köyünde 22 Ekim'de orman şefliği tarafından verilen kesime traktörüyle giden Sefer Öztürk, devrilen traktörünün römorkunun altında ölü bulundu. Kazada öldüğü zannedilen Sefer Öztürk'ün yapılan otopsisinde vücudunda kurşun izine rastlandı.

CİNAYETİ İŞLEYİP KAZA SÜSÜ VERDİ

Olayın cinayete dönüşmesinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Sefer Öztürk'ün ormana gittiği sırada daha önceden de arasında husumet bulunan ve orman kesim alanı anlaşmazlığı yaşadığı M.K ile tartıştığı belirlendi. Gözaltına alınan M.K'nın Sefer Öztürk'ü tabancayla öldürdükten sonra traktörünün römorkunu devirdiği ve Sefer Öztürk'ün cesedini römorkun altına koyduğu belirlendi. Cinayeti işledikten sonra olaya kaza süsü veren M.K, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti.

MEZARINI KAZDIRIP ANNESİNİ TESELLİ ETMİŞ

Sefer Öztürk'ü öldürdükten sonra evine kendisine ait bahçeye giden M.K'nın traktör devrilmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini komşularından duyduktan sonra Öztürk'ün evine giderek annesini teselli ettiği ortaya çıktı. Sefer Öztürk'ün mezarını da kazdıran M.K'nın cenaze sonrası Öztürk'ün annesini teselli ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. M.K, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.