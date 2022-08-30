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Giriş Tarihi: 30.8.2022 21:37

Orman yangını ihbarına giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın ihbarına giden arazöz, yol kenarına devrildi. Kazada aracın sürücüsü 4 orman işçisi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Orman yangını ihbarına giderken kaza yaptılar: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncecikler Mahallesi mevkiinde bulunan orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu orman yangını ihbarına giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu Mehmet Ç. idaresindeki 35 A 79 plakalı arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ç. ve araç içerisinde bulunan Ali Ş., Ferdi Ç. ve Murat O., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedavilerin ardından hastaneden taburcu edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Orman yangını ihbarına giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
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