Ormandan topluyorlar, kilosu tam bin TL!

Fethiye'nin ve Seydikemer'in ormanlık alanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 1000 TL'den satılan kuzugöbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı. Fethiye'nin cuma pazarında kilosu 900 ila 1000 TL arasında satılan kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kaynağı oluyor.