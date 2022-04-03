Ormanların gizemli şefi

Sosyal medyada 4 yıl önce açtığı 'Orman Bölge Şefi' adlı hesaptan Türkiye'nin ormanlarının dünü, bugünü ve orman teşkilatı personeli ile orman köylülerinin mucize yaratan öykülerini paylaşan Orman Bölge Şefi, binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Yaptığı paylaşımlar milyonlarca etkileşim alan Orman Bölge Şefi, ormanların yıllar içinde geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.

GİZEMLİ ŞEF İLK KEZ SABAH'A KONUŞTU

Orman çalışanlarının ağaçlandırmadaki başarılarını sosyal medya sayfasına taşıyan Orman Bölge Müdürü ilk kez SABAH'a konuştu. Amacının yapılan çalışmaları anlatarak ormanlara karşı daha bilinçli bir toplum oluşmasına katkı sağlamak olduğunu belirten Orman Bölge Şefi; "Ben 8 yıldır OGM'de çalışıyorum. Orman Bölge Şefi olarak görev yapıyorum. 4 yıl önce, Orman teşkilatının ve orman köylülerinin yaptığı çalışmaları daha fazla kitleye ulaştırarak farkındalık oluşturmak için paylaşımlar yapmaya başladım. Sayfamda özellikle kendimden ziyade orman emekçilerinin ve teşkilatın çalışmalarının ön plana çıkarıyorum. Hiç bir zaman kendimi ön plana çıkartmadım ve çıkartmayı da düşünmüyorum. Kamu kurumu gibi resmiyetten uzak halkın içinden biri gibi bu paylaşımları yapıyorum. Bu şekilde yaptıklarımızın karşı tarafa daha iyi geçeceğini düşündüm ve başarılıda oldum.

BAŞARININ KANITI ÖNCESİ VE SONRASI FOTOĞRAFLARDA

İnsanların bir çalışmayı kabul edebilmesi için onlara kanıt sunulması gerektiğini belirten Orman Bölge Şefi; "Sayfamda daha önce yapılan ağaçlandırma çalışmalarının öncesi sonrası fotoğraflarını paylaşarak farkındalık oluşabileceğimi düşündüm. Fotoğrafları çeken orman teşkilatının emekli fotoğrafçısı Aykut İnce, önemli bir arşive sahip. Kendisi bugüne kadar çalışma öncesi ve çalışma sonrası fotoğrafları dağ tepe gezerek aynı açıdan çekmiş. Bu fotoğraflar yapılan işlerin insanımıza anlatılabilmesi çok kıymetli. Paylaştığım öncesi sonrası fotoğrafları gören bazı takipçilerim bize şaşkınlıkların ifade ediyorlar. Çünkü insanlarımızın çoğu aslında o bölgenin doğal bir orman olduğunu zannediyorlar. Öncesi sonrası paylaşımımızı gördüklerinde ise hayrete düşüyorlar" dedi.

AYVALIK ORMANI KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

2007 yılında Balıkesir'in Ayvalık İlçesinde çıkan orman yangınında hektarlarca alanın zarar gördüğünü belirten Orman Bölge Şefi;"Orman teşkilatının yaptığı ağaçlandırma çalışmasıyla bu ormanımızın yaraları sarıldı. Burada yapılan çalışmanın da öncesi ve sonrasını yine sayfada paylaştık. Bir vatandaşımız "Yangında Ayvalık'taydık. O gün çok üzülmüştüm. Ama bu fotoğrafı görünce içime su serpildi" yorumunda bulundu. Bir nevi bu paylaşımla insanlarımızın kaygılarının da önüne geçmiş olduk" diye konuştu.

MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMANI'NDA 41 YILLIK DEĞİŞİM

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllar önce çekilen siyah beyaz bir fotoğraf karesinin izinden gidildiğini belirten Orman Bölge Şefi, "41 yıl önce çekilen siyah beyaz fotoğrafın çekildiği bölgede çalışan emeklilerle konuşularak fotoğrafın konumu belirlendi. Daha sonra aynı açı bulunarak fotoğraf çekildi. Yeni çekilen fotoğrafla 41 yılda oluşan orman varlığı ortaya çıkmış oldu. Burada yüzlerce hektar alan ormanlaştırıldı. Çorak topraklar yeşile büründü" dedi.

İNSANLARDA KORUMA BİLİNCİNİ ARTIYOR

İnsanların öncesi sonrası fotoğrafları gördüğünde bir ormanın kolay yetişmediğini anladığını belirten Orman Bölge Şefi; "Aradan geçen zamanı ve fotoğrafı kıyaslayan insanlarda koruma bilinci daha çok artıyor. Bunlardan etkilenip çok sayıda insan bireysel olarak ağaçlandırma çalışmalarına nasıl katkı sunacaklarını söyleyerek bu organizasyonlarda yer almak istiyorlar. Sosyal medya hesabıma çok sayıda fidan talebi mesajı geliyor. Hemen meslektaşlarımla irtibat kurarak fidan temini konusunda yardımcı oluyorum. Bizim için önemli olan fidanı kime verdiğimiz değil, o fidanının toprakla buluşması. Fidanı diken insanlar daha sonra bana fidanın fotoğrafını atıyor. Bu mutlulukta bana yetiyor" diye konuştu. .

ORMANLAR DEPRESYON VE STRESİN ANTİDEPRESANI

Ağaçlar karbon yutağı olduğunu ifade eden Orman Bölge Şefi; "Diktiğimiz her fidan iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynuyor. Orman 50 metre genişliğindeki bir otobanının trafik gürültüsünü 20 ile 30 desibel azaltıyor. 100 yaşındaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok edebiliyor. Ağaçlandırmanın yapıldığı şehirlerde depresyonun, stresin, şiddet olaylarını, sağlık harcamalarının azaldığı ve obezite seviyesinin düştüğü biliniyor" şeklinde konuştu.

ÇAM AĞAÇLARI 365 GÜN OKSİJEN ÜRETİYOR

Bir hektar iğne yapraklı orman bir yılda 30 ton oksijen ürettiğini belirten Orman Bölge Şefi; "İğne yapraklı ağaçlar yılın her günü yeşil olduğu için kesintisiz oksijen üreten bir ağaçtır Su kıtlığının olduğu günümüzde çam ağacının önemini daha da anlıyoruz. Kuraklığa dayanıklı ve kanaatkar bir tür olması sebebiyle önemini daha iyi anlıyoruz. Anadolu'daki fosil ormanlarda yapılan çalışmalarda çam ağaçlarının yaklaşık 20 milyon yıllık taşlaşmış ve kömürleşmiş fosilleri tespit edildi. Aslında çam ağaçları milyonlarca yıldır ülkemizde. Sosyal medyada gezen çam ağaçlarının ABD'de bilinçli olarak getirildiği iddiası ise gerçeği yansıtmıyor. Bu tür asılsız haberler insanlarımızı yanlış yönlendiriyor. Şunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bizler bu coğrafyada yokken çam ağaçları vardı.

UMUDUMUZ YEŞERDİ

Sosyal medya hesabında paylaştığı ormanların öncesi sonrası fotoğraflarına yorum yağdığını belirten orman Bölge Şefi; "sayfamdaki takipçilerime gözden uzak çalışmalarımızın izdeki karşılığı nedir diye sordum. İnsanlar altına çok sayıda yorumda bulundu. Bu yorumlardan bazıları ise şöyle "Umudumuz yeşeriyor", Huzur bulduğum tek hesap" "Bu paylaşımlarla ağaçlandırmanın ne kadar emek ve sabır istediğini öğrendik" oldu. Yapılan bu güzel yorumlar benimde bu işi daha da severek yapmama vesile oluyor" diye konuştu.