Orta Doğu’da değişen siyaset ve güvenlik ortamı masaya yatırıldı

YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi bölümleri tarafından düzenlenen "Orta Doğu'da Değişen Siyaset ve Güvenlik Ortamı" konferansı alanın uzmanlarını bir araya getirerek bölgedeki dengeleri masaya yatırdı. YDÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Urla Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen konferans, Orta Doğu'daki güncel gelişmelerin farklı boyutları ile irdelenmesine olanak tanıdı.

YDÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sait Akşit moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, özellikle İsrail-Filistin savaşının neden olduğu gelişmeler, olasılıkları ve bölgedeki yansımaları ele alındı. Konferansta, Orta Doğu'da barış sürecine yönelik adım atılabilmesi için siyasi ve ekonomik anlamda bir paradigma değişikliği yaşanması gerektiğine vurgu yapıldı. Gazze savaşında ateşkese yönelik belirsizliğin devam ederken paradigma değişikliğinin çok olsanı görülmediği ifade edilirken, böylesi bir gelişmeye ön ayak olabilecek güçlü bir uluslararası aktörün eksikliğinin altı çizildi.

YDÜ'de düzenlenen "Orta Doğu'da Değişen Siyaset ve Güvenlik Ortamı" konferansında; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tuğçe Ersoy Ceylan "7 Ekim Sonrası İsrail'in Güvenlik Sorunları ve Bölgesel İlişkiler" başlıklı konuyu ele alırken, Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. A. Ömür Atmaca "Gazze Savaşı Sonrası Filistin Güvenliği ve Dış Politikası: Zorluklar ve Beklentiler", Yakın Doğu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nur Köprülü "Gazze Savaşı Öncesi ve Sonrası Ortadoğu'nun Yeniden/Oluşumunda Değişen Bölgesel Siyasetin Yansımaları", Urla Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Doç. Dr. Özüm S. Uzun "Gazze Savaşı'nın İran'ın Güvenlik ve Dış Politikasına Etkileri" ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Özlem Tür "Türkiye ve Gazze Savaşı: Bölgesel İlişkiler İçin Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı sunumlar yaptı.