Ortaköy’de çıkan yangında ölen yufkacı Şakir Kaba son yolculuğuna uğurlanıyor

Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokakta bulunan üç katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında katolatik sobadan çıkan yangın sonucu katolitik sobadan çıkan yangın sonucu 85 yaşındaki yufkacı Şakir Kaba, KOAH'lı olduğu ve oksijen tüpüne bağlı olduğu için çıkamadı.

Evde bulunan 75 yaşındaki eşi Nazmiye Kaba dışarıya çıkarak esnaftan yardım istemiş fakat oksijen tüpünün patlaması sonucu Şakir Kaba hayatını kaybetti. İtfaiyenin çalışması sonrasında yangın söndürülerek Şakir Kaba'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Ortaköy yufkacısı 85 yaşındaki Şakir Kaba için bugün Zeytinburnu Dikilitaş Camiinde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.