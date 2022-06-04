Ortaköy’de deniz dibi temizliği yapıldı... Denizden çıkanlar şaşırttı

"Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında, İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle Ortaköy'de deniz dibi temizliği yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, bölgede tarama yaptıktan sonra denize dalarak, cam ve plastik şişeler, otomobil lastiği , çuval ve demir yığınları da dahil çeşitli atıkları karaya çıkardı. Atıkların üzerinde bulunan deniz yıldızları, denize geri bırakıldı.
SUALTINDAN ÇIKARILAN ATIKLAR SAHİLDE SERGİLENDİ
Denizden atık çıkarma etkinliğine Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hacı Mehmet Güner, Deniz Kuvvetlerinden komutanlar katıldı. Çevre ve Şehircilik iklim Değişikliği Müdürü Hacı Mehmet Güner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
Bugün de denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla burada olduklarını aktaran Güner,i: "Geleceğimize bırakacağımız çevre; deniz, kara fark etmiyor, hepimizin mirası. Çok dikkatli kullanmamız lazım. Atık oluşturmamaya ne kadar dikkat edersek o kadar başarılı oluruz. Karaya bıraktığımız atıklar da bir şekilde denize ulaşıyor. Denizdeki canlı popülasyonuna çok büyük zarar veriyor. Doğal denge bozuldu. Farkındalık oluşturmak için bunlara hassasiyet göstermemiz önem arz ediyor."
"DENİZİ KİRLETMESİNLER ÇÜNKÜ DENİZ BİZE DE LAZIM"
Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı iki dalgıcın İstanbul boğazından atık madde çıkarmasını seyreden Bahadır Yavuz İnci "Denizi kirletmesinler. Denizi kirletene ceza versinler. Deniz bize lazım. Deniz olmazsa hayat olmaz. Denizden lastik, şişe ve kapı çıktı. Denize çöp atmasınlar" dedi.
DENİZİN DİBİ PİT PAZARI GİBİ
İstanbul genelinde boğazdan ve denizden çıkarılan atıkların çeşitliliği adeta piz pazarını andırdı. Boğazdan çıkarılan atık maddelerin çeşitliliği vatandaşlarıda şaşırttı