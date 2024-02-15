Oruç, iltihaplanmaya karşı koruyor

İngıltere'de bulunan Cambridge Üniversitesi'nden uzmanlar, oruç tutmanın iltihaplanmaya karşı nasıl koruma sağladığına dair araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Bilim insanları, 500 kalorilik bir yemek yemeleri, 24 saat boyunca yemek yememeleri ve ardından 500 kalorilik başka bir yemek yemeleri istenen 21 gönüllüden alınan kan örneklerini inceledi. Oruç tutmanın bir sonucu olarak araşidonik asit adı verilen ve iltihapla ilişkili olan bir bileşikte artış tespit edildi. Daha önce yapılan birçok araştırma da orucun iltihaplanmaya karşı koruduğunu ortaya çıkarmıştı.