Oscar’ı gölgede bırakan tokat!

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen " 2022 Oscar Ödülleri " görkemli bir geceyle gerçekleşti. 3 yıl aradan sonra ilk kez sunuculu ve seyircili yapılan tören, Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu 'nda düzenlendi. Ancak gecede Will Smith ve Chris Rock arasında yaşanan olay, hem geceye hem de dünya basınına damga vurdu. Rock'ın, Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in saç kesimiyle dalga geçmesi bir anda gecenin atmosferini değiştirdi. Jada'nın tarzını Demi Moore 'un GI Jane'deki görüntüsüyle kıyaslayan Rock, "Saçını ne güzel tıraş etmişsin, GI Jane 2'de görmek isterim" diye espri yaptı. Bu sözler, hastalığı nedeniyle saçlarını yitiren Jada Pinkett'in yüzünü bir anda düşürdü.Chris Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Rock'a okkalı bir tokat attı. Rock ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith, küfürler ederek "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Rock ise "Dostum GI Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" şeklinde bağırdı. Tepki üzerine "Tamam" diyen Rock, "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi" ifadelerini kullandı. Herkesin bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ettiği o anlarda konukların şaşkınlığı dikkat çekti. Salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh 'in Twitter mesajı ise olayın gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Setoodeh "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.EŞİ Will Smith gibi kendisi de oyuncu olan Jada Pinkett Smith 'e 2018'de "alopesi areata" teşhisi konulmuştu. Halk arasında "saçkıran" olarak da bilinen hastalığıyla ilgili "Kimse beyin ameliyatı geçirdiğimi düşünmesin ya da durmadan soru sormasın diye bu açıklamayı yapıyorum" diyen Pinkett Smith, yaşadığı saç kaybını Instagram hesabından paylaştığı bir videoda anlatmıştı. Uzmanlara göre bu hastalık, bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırması ve saç dökülmesine neden olmasıyla ortaya çıkıyor. Bazı vakalarda dökülme kafanın neredeyse tamamında görülebiliyor.TOKAT hadisesinden sonra "King Richard" filmiyle kazandığı "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını almak için sahneye çıkan Will Smith, teşekkür konuşmasında olaya da değindi. Konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, ödülü veren Akademi'den de özür diledi. Smith, "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi ise dikkat çekti. Akademi'nin Will Smith'e ceza verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.BU yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri , sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes üstlendi. Kırmızı halıdan geçen ünlü isimler, birbirinden şık kıyafetleriyle poz verdi. Sinema dünyasının en iyilerinin ödül aldığı geceye 6 ödülle "Dune" damga vurdu. Dört büyük ödülün dördü de "Coda", "The Power of The Dog", "The Eyes of Tammy Faye" ve "King Richard" gibi farklı filmlere gitti. Coda, bir dijital platform yapımı olarak En İyi Film Ödülü'nü almasıyla Oscar tarihine geçti. Jessica Chastain'in ilk kez "En İyi Kadın Oyuncu", Will Smith'in ise ilk kez "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldığı gecede Jane Campion, üçüncü kez "En İyi Yönetmen Oscarı"nı alan kadın oldu.